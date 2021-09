Monreale, concluse le operazioni di spurgo tombini, dopo le forti piogge dei giorni scorsi

Interventi soprattutto a San Martino delle Scale

MONREALE, 9 settembre – Si sono concluse le operazioni di spurgo delle fognature a San Martino delle Scale che si erano occluse dopo le forti piogge dei giorni scorsi. Ad intervenire sono stati gli operai dell’acquedotto del Comune, assieme ad una ditta specializzata.

Le forti precipitazioni avevano contribuito ad ostruire le condutture sotterranee che necessitavano, quindi di un’azione di spurgo. Gli interventi sono stati condotto in località Piano Geli ed anche in via Regione Siciliana. A Monreale, nel centro abitato, necessario un intervento in via Benedetto Balsamo.