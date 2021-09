San Martino delle Scale, cancelli chiusi alla scuola primaria

Caputo: “Non ne compendo le ragioni. Ho chiesto l’intervento del prefetto”

MONREALE, 16 settembre - “Un inconveniente può certamente capitare quando si tratta di eventi imprevedibili, ma la data di inizio dell’anno scolastico è da sempre programmata con largo anticipo proprio per evitare disagi alle famiglie, agli studenti e al personale scolastico. È evidente che in questo caso ci troviamo di fronte ad una programmazione che non ha tenuto conto dei tempi necessari per evitare i disagi e garantire la regolare apertura dell’anno scolastico”.

A dichiararlo è il deputato regione di Forza Italia, Mario Caputo, che dopo avere ricevuto numerose segnalazioni da parte dei genitori e avere ascoltato il consigliere della circoscrizione, Bartolo Belmonte, ha segnalato l’accaduto al prefetto chiedendo di verificare le motivazioni della mancata apertura del plesso scolastico che ospita la scuola primaria di San Martino delle Scale, sita all’interno del monastero Benedettino i cui locali sono di proprietà del Fondo Edifici del Culto, gestiti dalla prefettura di Palermo.

“Dallo scorso mese di febbraio – ha continuato Mario Caputo – avevo sollecitato i competenti uffici, proprio per evitare quanto successo e gli stessi avevano garantito la consegna dei locali nel mese di luglio. Non comprendiamo le ragioni di tale ritardo, se legato a motivi burocratici o di altra natura. Ho comunicato e chiesto l’intervento del Prefetto al fine di risolvere il problema che riguarda una parte della comunità di San Martino. Mi auguro e sono certo che grazie all’intervento autorevole del Prefetto di Palermo, in tempi brevissimi gli alunni di San Martino delle Scale potranno avere riconosciuto il diritto allo studio”.