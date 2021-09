Cinema, ''Tra il mare e la terra'' vince la prima edizione del ''Monreale Premio Ambiente''

Ieri sera la serata conclusiva presentata da Anna Falchi. LE FOTO

MONREALE, 19 settembre – Con una gradevole serata all’Al Balhara Resort di Aquino ed alla presenza di diverse autorità e personalità, si è conclusa ieri sera la prima edizione del “Monreale Premio Ambiente”, manifestazione organizzata dal Festival del Cinema Italiano.

La kermesse, che, nelle intenzioni di organizzatori ed amministrazione comunale, vuole avere una prosecuzione negli anni successivi, ha visto il concorso di diversi documentari, tutti a tema ambiente, proiettati in aula consiliare.

Il successo determinato dalla giuria è andato a “Tra il mare e la terra”, per la regia di Marco Spinelli, che ha prevalso sugli altri lavori, tutti peraltro, di grande impatto e di notevole qualità.

La serata è stata presentata da Anna Falchi ed ha visto avvicendarsi sul palco all’aperto del resort diversi personaggi dello spettacolo come Lidia Schillaci, Neja, Danilo Amerio, Dario Cassini, Angela Nobile, Roccuzzo e Pino Ammendola che hanno intrattenuto il pubblico con performance molto apprezzate.



I premi, sempre in tema ambiente, ideati dai fratelli ceramisti Ferraro (quelli all’amministrazione comunale erano del maestro Nicolò Giuliano), sono andati alla Erg SpA per l’impegno nel settore della ricerca delle fonti rinnovabili, a Giuseppe Montalbano, proprietario dell’Al Balhara, alla Ecolandia, rappresentata da Salvatore Bonaventura, per i risultati ottenuti sul territorio in materia di raccolta differenziata, a Mek ed a Cristian Marazziti, per il suo cortometraggio sul tema del Covid 19.

Presente in maniera pressoché massiccia l’amministrazione comunale, con il sindaco Alberto Arcidiacono ed il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia in testa, lieta di avere ospitato una manifestazione di sicuro prestigio, per la quale si sta già lavorando per garantire edizioni future.