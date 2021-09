Passi avanti al Conca d'Oro: approvato in via amministrativa il progetto esecutivo

Passi avanti al Conca d'Oro: approvato in via amministrativa il progetto esecutivo

Nominato anche l'architetto Vittoriano Gebbia quale responsabile unico del procedimento

MONREALE, 24 settembre – Un piccolo, ma importante, passo in avanti nell'iter che dovrebbe riconsegnare a Monreale il proprio campo sportivo. E' dello scorso mercoledì, infatti, l'approvazione in via amministrativa del progetto esecutivo riguardante le opere di riqualificazione e adeguamento del campo sportivo Conca D'Oro.

L'intervento, inserito oltretutto nel programma triennale di opere pubbliche 2021-2023, dovrebbe prevedere – come da progetto esecutivo redatto dal dirigente comunale Busacca – una spesa prevedibile di circa un milione settecento mila euro. La deliberazione di Giunta ha altresì dato atto che il responsabile unico del procedimento per le fasi relative alla progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori sarà l'architetto Vittoriano Gebbia. Passo ulteriore, come da prassi, dovrebbe in teoria adesso essere l'indizione della gara d'appalto, dal momento che il progetto diviene – con l'approvazione in via amministrativa – da subito cantierabile.