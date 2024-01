Calcio: Terza Categoria. La Conca d'Oro fa cinquina: netta vittoria contro lo Sporting Borgetto

I rossoblu tornano alla vittoria in campionato, mantenendo vivo il sogno play-off

PALERMO, 16 gennaio - La Conca d'Oro conquista la vittoria in casa, al "Santa Cristina" di Palermo, zona Borgonuovo, casa adottiva dei ragazzi monrealesi in attesa del rifacimento del manto erboso del campo comunale di Monreale.



Ad essere battuto è stato lo Sporting Borgetto, sconfitto per 5-0. I rossoblu sono riusciti quindi a battere la formazione borgettana sia all'andata che al ritorno. Fin dalle prime battute, i padroni di casa hanno avuto il pallino del gioco. Il risultato viene stappato al 14' da Gabriele Pedalino, la termine di una fantastica azione corale dei rossoblù. Al 21', raddoppia Salvatore Cordaro, con una bordata dalla distanza.

Lo Sporting non riesce ad opporre resistenza, né a reagire al doppio svantaggio, perdendo completamente la bussola nella ripresa. Al 54' è Davide Alongi, con una rete da rapace di area di rigore, a siglare il 3-0.

Il risultato si farà ancora più rotondo sul finale della gara: al 75' è Angelo Marchese a timbrare il cartellino, colpendo perfettamente di testa su uno spiovente dalla sinistra. Poco prima del fischio finale, c'è spazio per la gloria personale anche per Francesco Bonanno, che trova il gol dopo una fantastica azione personale.

I ragazzi di mister Federico, capitanati da Gianluca Arena, non possono che essere felici e soddisfatti per questo ottimo risultato. Questa ottima prestazione deve servire come carica per l'insidiosa trasferta di Montelepre, per la partita contro la squadra della cittadina monteleprese prevista per domenica 21 gennaio.