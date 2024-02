Calcio: Coppa Terza Categoria. Il Real Pioppo esce tra le polemiche: sconfitta in casa dello Sferracavallo

Gli uomini di mister Garda rimangono in otto dopo tre espulsioni: nonostante ciò, i palermitani si impongono solo per 1-0

PALERMO, 12 febbraio - Sconfitta difficile da accettare, ma la prestazione del Real Pioppo è stata di ottimo livello in quel di Mondello, contro lo Sferracavallo.



I rossoverdi, attualmente secondi in campionato, sono stati messi a dura prova dai pioppesi nella sfida decisiva per il passaggio del turno nel Trofeo delle Province, la coppa di Terza Categoria. La vittoria, infatti, avrebbe conferito la qualificazione alle semifinali del torneo.

Il Real può uscire a testa alta dal campo, nonostante le tante polemiche sulla partita. I gialloverdi, infatti, hanno terminato l'incontro con 8 uomini in campo, dopo le espulsioni di Yacuba (per doppio giallo), Seidita e Mucera (quest'ultimi per proteste).

Una direzione di gara complicata da parte dell'arbitro, il signor Catullo della sezione di Palermo, che ha anche negato un rigore ai gialloverdi nella prima frazione e ha concesso un gol molto dubbio ai padroni di casa, rivelatosi poi decisivo ai fini dell'incontro. Il motivo è da identificare nella possibile posizione di fuorigioco nella quale Massimiliano Graziano, talentuoso numero 10 dello Sferracavallo, si è trovato quando, al 9' di gioco, ha superato D'Alcamo e ha depositato il pallone in rete.

Tante le proteste, ma al tempo stesso c'è soddisfazione nei ragazzi di mister Garda: aver subito solo una rete contro una delle squadre più forti della categoria, giocando dal 60' con due uomini in meno (poi diventati tre nei minuti finali di gioco), rende tanto onore ai pioppesi, che adesso proveranno a ricompattarsi per giocarsi le loro carte in campionato, per conquistare un posto nei playoff.