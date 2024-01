Calcio: Coppa di Terza Categoria. Grande prova del Real Pioppo: fermato al Pasqualino il temibile Sicilia Football

La doppietta di Yacuba risponde a quella di Di Maggio: i gialloverdi pareggiano 2-2 e mantengono vivo il sogno qualificazione

CARINI, 28 gennaio - Una gara di cuore e di grinta quella dei ragazzi del Real Pioppo: la squadra gialloverde è riuscita nell'impresa di fermare sul pareggio il Sicilia Football, squadra dominatrice del campionato del Girone B di Terza Categoria.



L'esito della sfida, valida per la seconda giornata del triangolare del Girone F del Trofeo delle Province (la coppa di divisione della Terza Categoria, consentirà agli uomini di mister Garda di poter giocarsi le loro carte nella terza ed ultima partita del gruppo, contro lo Sferracavallo.

Il Real gioca sempre a viso aperto, mentre il Sicilia accetta il pressing avversario e concede il pallino del gioco ai padroni di casa. La partita si sblocca al 27': una giocata sulla fascia di Gallo gli consente di liberarsi e di piazzare il cross ribattuto in gol da Di Maggio. Non può fare nulla Bonanno: è vantaggio Sicilia.

Il Real però non si abbatte, anzi aumentando l'intensità del proprio ritmo, nonostante l'infortunio e il conseguente cambio forzato di Marceca. Il pareggio arriverà nei primi minuti del secondo tempo, al 4': su una palla ribattuta, Yacuba sgancia un sinistro preciso che si insacca nell'angolino basso.

Il pareggio ottenuto fa rilassare i gialloverdi, che nell'azione successiva prendono nuovamente gol: sempre Di Maggio si accentra dalla sinistra, tirando e colpendo Bonanno, complice una deviazione da parte di un giocatore del Real che tradisce il suo portiere. Sembrava il colpo di grazia, ma i pioppesi continuano a spingere.

Al 30' della ripresa, Mucera tenta un tiro dalla distanza: il portiere avversario Vento, non preciso, smanaccia come meglio può. Sulla ribattuta arriva Miceli, che però viene travolto da dietro da un difensore avversario, che commette fallo da rigore. Il penalty, però, verrà fallito dallo stesso Miceli, disinnescato in maniera eccezionale dall'estremo difensore del Sicilia Antonino Vento.

I gialloverdi continuano a giocare nella metà campo avversario, trovando il gol poi all'85' con un'altra magia di Yacuba: pallone sul destro e bordata che si infila sotto al sette. La serata magica del numero 4 coincide con una grande prova dei pioppesi, che fermano sul pareggio una squadra che, fino a quel momento, in stagione aveva vinto otto partite e pareggiate solamente due, non conoscendo mai la sconfitta.

Adesso per la qualificazione sarà una questione tra Real Pioppo e Sferracavallo: le due squadre si affronteranno, come successo già settimana scorsa in campionato, al Franco Lo Monaco di Mondello, dove verrà decisa la squadra che accederà alle fasi finali del Trofeo delle Province.