Calcio: Terza Categoria. Real Pioppo bloccato dal fanalino di coda Balestrate: a Montelepre finisce 2-2

I gialloverdi vanno due volte in vantaggio, ma si fanno recuperare in entrambi i casi dai balestratesi

MONTELEPRE, 5 febbraio - La sensazione è che quella del "Pino Puglisi" sia più una mezza sconfitta che un punto guadagnato. Il Real Pioppo stringe la mano al Città di Balestrate-Trappeto, abile nel rimanere in partita nonostante le situazioni di svantaggio.



I gialloverdi di mister Garda partono subito forte: dopo 50 secondi è il giovane Mario Renda, con un sinistro al volo che si insacca nell'angolino basso alla sinistra del portiere avversario Di Maria, a segnare il primo gol della sfida. Il Balestrate timidamente prova a reagire, ma le occasioni più importanti le ha sempre il Real: entrambe coincidono con i primi due legni del pomeriggio per i pioppesi, prima su punizione con Miceli e poi con un bel tiro a giro da fermo di Castelluzzo.

La gara torna in equilibrio al 44': svarione della difesa di casa, che concede un contropiede al numero 7 avversario Giuseppe Vitale, che non perdona e insacca. Il gol subito a fine primo tempo poteva essere una mazzata, ma la ripresa si apre con un Real pimpante in cerca del gol del sorpasso: arriverà al 57' grazie ad un'altra punizione chirurgica di Miceli che, questa volta, entra in porta.

Il Balestrate aumenta i giri del motore, mentre i pioppesi sembrano come accontentarsi del vantaggio di misura: al 78', però, avranno ragione gli ospiti, che trovano il gol del pareggio con Spinella che, tutto solo in area di rigore, controlla un traversone proveniente da centrocampo e batte Bonanno.

Gli ultimi 12 minuti vedranno il Real credere nella vittoria: tante occasioni sprecate dai gialloverdi, contando anche un palo di Mucera, un gol annullato in fuorigioco a Seidita e l'incredibile occasione capitata, proprio in tempo di recupero, sui piedi di Hudu: il numero 20 però si fa ipnotizzare da Di Maria, nettamente il migliore dei balestratesi.

Finisce 2-2: c'è del rammarico in casa Pioppo, ma al tempo stesso si continua a guardare avanti. Domenica prossima, 11 febbraio, vi sarà la sfida decisiva per il prosieguo della avventura dei gialloverdi nel Trofeo delle Province: al Franco Lo Monaco di Via Palinuro, il Real affronterà lo Sferracavallo in un match che prevede spettacolo.