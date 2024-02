Calcio: Terza Categoria. Un grande Real Pioppo viene beffato nel finale: contro il Terrasini finisce 1-1

Prestazione solida dei ragazzi di mister Garda, raggiunti in extremis dal gol degli avversari

PARTINICO, 19 febbraio - Altra solida prestazione a centrocampo, ma ancora una volta non ne esce fuori una vittoria. Il Real Pioppo trova un punto nel difficile campo SS. Salvatore di Partinico, contro il Terrasini Paese di Mare, in quello che era a tutti gli effetti uno scontro tra due delle squadre più competitive del campionato.



Le due reti dell'incontro, terminato 1-1, sono state segnate entrambe nella ripresa: dopo un primo tempo dove le due squadre hanno cercato, senza colpo ferire, di trovare la soluzione giusta per bucare la difesa avversaria, nella seconda frazione ad avere maggiormente il pallino del gioco è stata la squadra di mister Garda.

Solamente al 71' arriva la prima rete dell'incontro: ancora una volta da punizione, Andrea Miceli insacca il pallone in porta, confermandosi uno specialista del fondamentale. Sembrava ormai archiviata la vittoria, ma proprio al 90' il Terrasini raggiunge i gialloverdi, grazie alla rete in contropiede di Amorello.

Dopo tre espulsioni (due per i rossoneri e una per i pioppesi, ovvero quella di Yacouba, autore comunque di una grande gara), il Real Pioppo deve accontentarsi del pareggio al fischio finale del signor Pecoraro. Altro punto che serve in ottica play-off: adesso per i gialloverdi mancano solo tre gare alla fine del campionato. La prossima sarà in casa della capolista, la temibile compagine Isola delle Femmine.