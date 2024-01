Calcio: Terza Categoria. Grande momento per il Real Pioppo: battuto anche il Montelepre

Gli uomini di mister Garda vincono per 2-1, gestendo nel finale gli assalti avversari

CARINI, 15 gennaio – Continua il momento magico del Real Pioppo: i gialloverdi, protagonisti nel campionato di Terza Categoria, conquistano altri tre punti nella loro corsa ai play-off promozione. Vittima dei ragazzi di mister Garda è stato il Città di Montelepre, stanato grazie alle reti di Rincione e Russo.



I primi 80 minuti sono stati controllati perfettamente dai gialloverdi, che hanno saputo bilanciare il ritmo del gioco per la maggior parte della sfida. Si iniziano a vedere i primi frutti del lavoro di società e staff tecnico dopo i primi mesi, anonimi dal punto di vista dei risultati, ma eccelsi per l’impegno profuso per la causa.

La apre Andrea Rincione all’8’: verticalizzazione illuminante di Marceca che trova il suo laterale sinistro, che mette a sedere il centrale avversario e batte il portiere Zouici. Il giovane esterno classe 2003 farà parte anche dell’azione del 2-0: è lui che serve Allegra, che con una giocata da pivot appoggia verso Russo che segna un rigore in movimento aprendo perfettamente il piattone destro al 30’.

La partita nel secondo tempo assume un ritmo più spezzettato: le grandi occasioni per riaprire il match il Montelepre le ha avute sul finale della prima frazione, prima con Spinnato (che tira alto a pochi passi dalla porta avversaria) e poi con Platano, che non sfrutta un errore in fase di disimpegno dei pioppesi facendosi ipnotizzare in un’azione di 1 contro 1 da Piero Bonanno.

Il Montelepre la riapre all’82’: cross al centro di Platano, dove è Ferrante ad andare a rete colpendo di testa. Gli assalti dei giallorossi, però, si arrestano qualche minuto dopo, quando rimangono in dieci per la doppia ammonizione di Ioco. L’uomo in meno gela le speranze degli ospiti, che quindi soccombono d’innanzi ai gialloverdi.

Real Pioppo che trova la seconda vittoria consecutiva, issandosi al terzo posto in classifica con 12 punti in cascina. La prossima sfida sarà l’esame di maturità per i ragazzi pioppesi: prevista infatti l’insidiosa trasferta al Franco Lo Monaco, casa dello Sferracavallo, formazione attualmente seconda in classifica con 20 punti conquistati.