Via S.L., crolla blocco di cemento dal cornicione delle case popolari: intervengono i pompieri

Il fatto è accaduto questa notte presso il padiglione degli alloggi popolari. Residenti preoccupati: “Sfiorata la tragedia”

MONREALE, 27 settembre - C’è preoccupazione tra gli abitanti delle case popolari della via S.L. di Aquino, a seguito del crollo di un blocco cementizio di circa 30 centimetri staccatosi, questa notte, dal cornicione possibilmente compromesso dalle infiltrazioni di acqua piovana.

Ad allertare i vigili del fuoco, stamattina, gli stessi residenti del padiglione A, intervenuti intorno alle 11, per effettuare le operazioni di messa in sicurezza e di ripristino del cornicione. Gli agenti, avendo interdetto l’accesso pedonale e carrabile e, introdottisi all’interno dell’appartamento ubicato all’ultimo piano, hanno picconato la superficie interessata del gocciolatoio rimuovendo le parti a rischio, cedute poi sulla pavimentazione stradale. Del fatto, è stato reso edotto il sindaco Arcidiacono da un delegato della consulta di Aquino, il quale ha indicato l’iter per la rimozione dei frammenti di calcinacci.

Preoccupati frattanto i residenti degli alloggi di proprietà dello IACP che durante l’intervento dei vigili del fuoco hanno segnalato ulteriori criticità: “Abbiamo sfiorato la tragedia - affermano -. Purtroppo non è l’unico cornicione a rischio e già altre volte abbiamo assistito al medesimo crollo. Facciamo appello all’ente di competenza per la messa in sicurezza degli edifici. Affacciarsi dal balcone è diventato davvero rischioso. Siamo preoccupati per la nostra incolumità”.