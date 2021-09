Villetta Piano dei Geli, iniziati gli interventi di bonifica

Mario Caputo (FI): "Condizione impraticabile, restituito uno spazio importante alla comunità". LE FOTO

MONREALE, 27 settembre - "A seguito delle diverse istanze pervenute dal presidente dell’associazione “Basta poco”, Antonio Abbonato e dal componente della Consulta della frazione di San Martino delle Scale, Bartolo Belmonte, questa mattina, su mia richiesta, sono intervenuti gli operai del Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale dell’assessorato Agricoltura per l’avvio delle operazioni di bonifica presso la villetta pubblica di Piano dei Geli".

È quanto affermato dal deputato regionale di Forza Italia e componente la commissione parlamentare “Attività Produttive” Mario Caputo, durante il sopralluogo effettuato stamane all’interno dell’unico spazio pubblico di Piano dei Geli. “Si tratta di operazioni di pulizia e diserbamento - spiega il parlamentare - alle quali seguiranno interventi di potatura degli alberi per il completamento dei lavori di bonifica che impegneranno gli operai per ulteriori 5 giorni. Si restituisce nuovamente la fruibilità ai cittadini di uno spazio importante della frazione. È grazie alla sinergia tra il Dipartimento, le famiglie del territorio e l’ottimo lavoro svolto dal componente di Consulta Bartolo Belmonte se ad oggi è stato possibile rendere ancora una volta accessibile lo spazio pubblico versante, da tempo, in uno stato di degrado che ne limitava la praticabilità. Ringrazio fortemente - continua Caputo - l’ingegnere D’Ugo, responsabile del Dipartimento per l’interesse posto, ancora una volta, al territorio monrealese, oltre che il signor Mangiapane (coordinatore delle operazioni) e la intera squadra di operai per l’imminente intervento, necessario, al fine di garantire nuovamente alle utenze l’accessibilità e il rispettivo svolgimento delle attività all’interno di uno spazio importante della frazione di San Martino delle Scale, la cui attenzione resta forte e costante” conclude.