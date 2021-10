Via SP 57, trappola per automobilisti: applicata la segnaletica al tratto scavato

La porzione stradale, oggetto di intervento manutentivo, non è stata ancora colmata. Belmonte: “ Necessario istituire un fondo cassa per risolvere tempestivamente le anomalie all ’ interno delle frazioni ”

MONREALE, 8 ottobre – Recintata e dotata di opportuna segnaletica la buca stradale non colmata che da giorni insiste sul tratto della via SP 57 a San Martino delle Scale, una situazione di pericolo che, per via delle avverse condizioni climatiche, potrebbe ulteriormente peggiorare: intanto, un il coperchio di un tombino in prossimità della pavimentazione scavata ha colpito un auto.

Le operazioni di scavo lungo la pavimentazione, sarebbero state dettate dalla necessità di decongestionare la rete fognaria otturata, disostruita successivamente attraverso l’utilizzo di pompe mediante il tombino d’ispezione distante pochi metri dal tratto scavato, il cui coperchio, sollevatosi a causa delle forti piogge, avrebbe già urtato, due notti fa, il paraurti di una Fiat 500 in prossimità del fanale anteriore destro, recandole, per fortuna, soltanto un danno lieve.

“Si tratta di un primo intervento significativo – dice il componente della Consulta Bartolo Belmonte, intervenuto attraverso queste colonne per sollevare la questione –. L’installazione della segnaletica riduce tuttavia il rischio di registrare ulteriori incidenti. Tuttavia, ritengo sia opportuno attuare degli interventi di prevenzione. Il risarcimento danni – continua – non può essere la soluzione ad un eventuale sinistro. La SP 57 è un arteria priva di un impianto di illuminazione, all’interno della quale è possibile imbattersi in mucche al pascolo e in alberi a rischio crollo. Sarebbe necessario istituire un fondo cassa da destinare alle consulte del territorio – conclude Belmonte, appellandosi a tutti i presidenti delegati – per ripristinare tempestivamente le possibili anomalie all’interno delle frazione nell’attesa di un sostanziale intervento dell’amministrazione comunale”.