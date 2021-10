Monreale, commercianti allestiscono le vetrine ispirate alla ''Settimana di Musica Sacra''

L’Iniziativa ideata dall’assessorato al Turismo per promuovere la rassegna e gli eventi collaterali “Note di Gusto – Incontri con la Musica”

MONREALE, 15 ottobre – Sedici commercianti monrealesi allestiscono le loro vetrine con strumenti musicali, spartiti e vino per promuovere la “Settimana Internazionale di Musica Sacra”.

La rassegna musicale, già presentata nel corso di una conferenza stampa da Regione, Foss, Comune di Monreale e Curia, si svolgerà dal 19 al 26 ottobre al duomo di Monreale e in altre chiese del territorio monrealese, fra le quali l’abbazia benedettina di San Martino delle Scale. Le vetrine interessate sono: Bar Mirto, Bar Italia, Tutto Sport, Roxana Profumeria, Epifanio Profumeria, Lo Vecchio Abbigliamento, Scorsone Tessuti, Ristorante Taverna del Pavone, Ristorante Ciambra, Particolari D’Angolo, Martinelli, Sagitt Abbigliamenti, Sandra Russo Abbigliamenti, Ceramiche La Fornace di Bisanzio, Le Ceramiche Umberto Bruno e Ottica Arnetta, esporranno la locandina dei concerti e degli eventi collaterali organizzati per l’occasione come “Note Di Gusto- Incontri con la Musica Sacra” dove oltre alla presentazione dei concerti, si offrirà grazie alla collaborazione delle aziende vinicole, una degustazione dei Vini Doc promossa dall’omonimo Consorzio di Tutela DOC Monreale.

L’iniziativa è stata coordinata dall’assessore al Turismo del Comune di Monreale Geppino Pupella con l’Ufficio Stampa e Comunicazione. La parte musicale è stata curata da Manuela Quadrante, consulente del Comune. “Ringrazio tutti i commercianti che hanno dato la loro disponibilità ad allestire le vetrine a tema – afferma Pupella – per questo evento di grande importanza che porterà a Monreale artisti di rilievo internazionale. - Abbiamo cercato di coinvolgere tutto il territorio, dalle chiese, alle scuole, alle attività commerciali, mettendo anche a disposizione strumenti musicali, locandine, brochure per metterlo a disposizione dei loro clienti. Ci auguriamo di poter avere una buona risposta da parte della città”.

L’ingresso alla Settimana Internazionale di Musica Sacra è gratuito previa prenotazione su HTTPS//WWW.EVENTBRITE.IT ed presentazione del Green Pass. Tutte le foto delle vetrine che saranno pronte entro lunedì, verranno pubblicate sui giornali on line e sui social istituzionali.