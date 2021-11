Coronavirus, 295 nuovi casi in Sicilia. Rese note le nuove linee guida per la scuola

L'ufficializzazione delle nuove direttive, volute dai ministeri della Salute e dell'Istruzione nonché dall'Istituto Superiore della Sanità e dalle Regioni, dovrebbe arrivare a breve

PALERMO, 1 novembre – Cambiamenti in vista per quanto riguarda le misure anti Covid all'interno dei plessi scolastici: l'Istituto Superiore della Sanità, in sinergia con i ministeri della Salute e dell'Istruzione, oltre alle Regioni, ha comunicato le nuove linee guida, non ancora attuate, in caso di accertata positività di uno o più alunni nelle classi. Un solo studente positivo al virus da SARS-CoV-2 non comporterebbe alcuna conseguenza per gli altri componenti del gruppo classe, mentre se le infezioni dovessero essere tre l'intera classe andrebbe in quarantena.

Le modifiche riguarderebbero, se ufficializzate, anche il numero di tamponi ai quali sottoporsi: uno subito, una volta accertato anche un solo caso di positività in una classe, e il seguente a distanza di cinque giorni. Nel caso dell'accertata positività di due persone, invece, la discriminante sarebbe l'avvenuta vaccinazione o, in alternativa, l'avvenuta guarigione dal coronavirus negli ultimi 6 mesi: nelle classi composte da alunni di 12 o più anni d'età (la minima per ricevere il siero anti Covid), coloro che hanno fatto il vaccino farebbero due soli test, il primo subito e l'altro dopo cinque giorni; diverse sarebbero le misure per chi non si è vaccinato, per cui sarebbero invece previsti dieci giorni di quarantena anche se risultato negativo al primo dei due tamponi da effettuare.

Intanto è questa la situazione epidemiologica da Covid-19 riscontrata in Sicilia nelle ultime ventiquattro ore: i nuovi positivi sono 295 e il tasso di positività si attesta al 4,2% (le analisi effettuate sono state 7.004. I dimessi guariti sono 106 e si segnalano anche due nuove vittime, riconducibili alla giornata di ieri. Dei 7.384 siciliani attualmente affetti dalla malattia, 300 sono ricoverati con sintomi (+15) e 36 si trovano in rianimazione (+3). I nuovi casi registrati in provincia di Palermo sono 19, mentre Catania è ancora una volta al primo posto tra le province (+111 contagi). In tutta Italia si contano oggi 2.818 contagi in più, 20 decessi e un tasso di positività pari all'1,9%.