San Martino delle Scale, muore per un malore una giovane calciatrice due mesi dopo il fratello

A settembre a Favignana era scomparso Alessandro, adesso tagica sorte analoga per Vittoria Campo

MONREALE, 2 novembre – Due mesi fa la tragedia del fratello Alessandro, un ragazzo di 25 anni. Adesso è toccato alla sorella Vittoria, di soli 23. Incommensurabile il dolore della famiglia Campo di San Martino delle Scale, che in pochissimo tempo perde ben due figli.

Alessandro era stato ritrovato morto a Favignana l'1 settembre, adesso, a distanza di due mesi esatti, Vittoria è morta dopo aver avvertito un malore.

La ragazza si è sentita male ed è stata trasportata d’urgenza al Pronto soccorso dell’Ospedale Ingrassia dove però non ce l’ha fatta. Vittoria Campo praticava sport: per anni aveva giocato nelle Ludos e l’anno scorso nel Palermo calcio femminile.

“Nessuna parola – si legge nella pagina facebook del Palermo Femminile – potrà mai rappresentare il dolore e lo sgomento per la prematura perdita di una giovane donna e calciatrice. Il pensiero della società va ai genitori che devono convivere con questo nuovo e incommensurabile dolore. Vittoria sei e rimarrai sempre nei nostri cuori. Grazie per le emozioni che ci hai regalato”.