Covid 19: Il Comune pubblica l’avviso per i buoni spesa per l’acquisto di beni di prima necessità

Le istanze dovranno pervenire entro 23 novembre prossimo

MONREALE, 8 novembre – L’Ufficio Solidarietà sociale ha definito l’avviso per l’assegnazione di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di beni di prima necessita per i nuclei familiari che si trovano in stato di difficoltà a causa dell’emergenza socio-assistenziale da Covid-19. Lo ha reso noto l’assessore ai servizi sociali Sandro Russo.

I buoni serviranno per alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del gas e potranno essere utilizzati presso gli esercizi commerciali accreditati, che hanno sottoscritto apposita convenzione con il Comune di Monreale.

I voucher per singolo nucleo familiare hanno un valore unitario massimo mensile di 300 euro per un nucleo composto da una persona; - 400 per un nucleo composto da due persone; 600 euro per un nucleo composto da tre persone; 700 per un nucleo composto da quattro persone; 800 euro per un nucleo composto da cinque o più persone.

Nel caso in cui le risorse dovessero risultare insufficienti per l’erogazione di una mensilità, gli importi sopraindicati verranno ridotti in maniera proporzionale a tutti i nuclei familiari aventi diritto. L’istanza potrà essere validamente presentata dall’intestatario della scheda anagrafica.

L’istanza, predisposta secondo il modello allegato, dovrà pervenire al Comune dall’8 novembre al 23 novembre 2021, esclusivamente attraverso la web application, compilando l’apposito form pubblicato sul sito del Comune di Monreale www.comune.monreale.pa.it. e cliccando sul link “Misure di sostegno per emergenza socio-assistenziale da Covid 19”.

Il Comune condurrà verifiche a campione sulla veridicità delle istanze ricevute.

L'esito verrà comunicato agli interessati mediante indirizzo di posta elettronica o tramite l’utenza telefonica indicata nell’istanza.

I Buoni spesa saranno consegnati a mezzo di apposita card elettronica e sarà spendibile presso gli esercizi commerciali che hanno sottoscritto apposita convenzione con il Comune di Monreale . I titolari degli esercizi commerciali convenzionati potranno presentare le fatture corrispondenti ai beni forniti, entro e non oltre il 10 gennaio 2022.