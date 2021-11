Cinema e dibattito, a Casa Cultura due giornate di cineforum organizzate dagli studenti

Si parte questo giovedì, 25 novembre, con ‘’The Truman Show’’ a partire dalle ore 15.30

MONREALE, 23 novembre - Cinema come viatico di riflessione, strumento di opinione e di costruzione di idee. Dibattito attivo, oltre la semplice visione, che metta in luce tematiche presenti in ogni generazione.

Con questo specifico intento il collettivo degli studenti dell’istituto Basile-D’Aleo ha organizzato, in due incontri, una rassegna cinematografica che si terrà presso i locali di Casa Cultura (ex Santa Caterina), estesa a tutti. Nel corso del primo cineforum, questo giovedì 25 novembre, dalle 15.30 alle 18, si terrà la proiezione del film candidato al premio Oscar ‘’The Truman Show’’, regia di Peter Weir e con l’interpretazione di Jim Carrey. Il film è stato appositamente scelto dagli stessi studenti dell’Istituto attraverso specifico sondaggio sulla piattaforma Google Moduli. L’obiettivo è senz’altro, da una parte, quello di generare un prolifico dibattito sulle svariate tematiche affrontate dalla pellicola insieme ai presenti, dall’altra, certamente quello di valorizzare appieno la struttura ospitante, quale luogo di aggregazione e di confronto tra diverse generazioni.

‘’Il cineforum è un ottimo punto di partenza per generare dibattiti costruttivi che portino alla riflessione su tematiche presenti – afferma Mariagabriella Diecidue, rappresentante del collettivo studentesco Basile – D’Aleo – l’intento è quello di riscoprire gli spazi di aggregazione, di confronto e di studio, proprio come Casa Cultura. Anche attraverso una rassegna cinematografica, e non soltanto con libri e manuali, si riescono ad affrontare questioni e tematiche che molto spesso vengono tralasciate dai programmi scolastici’’. “È importante che i giovani creino questi momenti di sano confronto e dibattito, in questi luoghi creati per la loro crescita sociale e culturale - ha invece affermato il sindaco Alberto Arcidiacono -L’amministrazione sarà sempre pronta a ricevere e avallare tutte le loro proposte”. Il film proiettato nel corso del secondo incontro, come nel primo caso, verrà nuovamente scelto mediante lo stesso tipo di votazione online. L’iniziativa è oltretutto patrocinata dal Comune di Monreale e dalla ProLoco.