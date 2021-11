Assistenza igienico personale agli studenti disabili, il Comune lavora per garantire il servizio anche dopo la pausa natalizia

Interverrà con fondi propri affidandosi alle cooperative Nido d’Argento e Amantea

MONREALE, 27 novembre – Era di poche settimane fa la notizia dell'avvio dell'assistenza igienico-personale agli studenti speciali delle scuole primarie e secondarie di primo grado monrealesi. Un servizio partito in ritardo, rispetto all'inizio dell'anno scolastico, e che terminerà il prossimo 23 dicembre. A dettare le regole la somma di 15mila euro, stanziata per il progetto.

Nel frattempo, però, dall'amministrazione giungono rassicurazioni sulla continuità dell'assistenza al rientro delle vacanze natalizie. "In attesa che siano ripartiti i due milioni di euro stanziati dalla Regione Siciliana - dice l'assessore alle Politiche sociali, Sandro Russo (nella foto) - stiamo predisponendo di continuare da gennaio in poi con somme nostre".

Un progetto che il comune di Monreale ha affidato alle cooperative Nido d'Argento e Amantea. Le assistenti coinvolte sono 23 e ciascuna di loro, al momento, lavora per due ore al giorno nelle scuole monrealesi. Una situazione di precarietà e disagi per assistenti e studenti che dovrebbe trovare un minimo di stabilità con l'arrivo del sostegno economico regionale.