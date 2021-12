Liceo Basile, arrivano i carabinieri per il furto di un cellulare, ma era solo uno scherzo

Il telefonino era stato sottratto ad uno studente, ma poi è stato restituito al legittimo proprietario

MONREALE, 4 dicembre – Non è passato inosservato ieri mattina l’arrivo dei carabinieri nella sede del liceo Emanuele Basile di Monreale. Una visita inaspettata che, secondo le classiche voci incontrollate, era stato dettato da presunti furti all’interno dell’istituto.

La realtà però è venuta fuori al termine dell’ispezione effettuata dai militari e il caso si è presto sgonfiato, come hanno reso noto gli stessi uomini dell’Arma. In pratica un ragazzo aveva lamentato la sparizione del suo telefonino. Da lì è cominciata la vicenda della quale sono stati resi partecipi i carabinieri, chiamati, da quanto si è appreso, da uno dei genitori del ragazzo cui era stato sottratto il cellulare. Un episodio che, anche altre volte e con altri oggetti si sarebbe verificato in passato.

Il fine, però, almeno stavolta, non sarebbe stato quello di rubare il dispositivo, ma molto più semplicemente quello di fare uno scherzo al malcapitato compagno. Magari uno scherzo di cattivo gusto, ma comunque uno scherzo come tanti si organizzano fra ragazzi. L’arrivo dei militari, peraltro, ha risolto la situazione, tanto che il telefonino è saltato fuori ed è stato restituito al legittimo proprietario.

Per lo studente derubato un sospiro di sollievo, per gli autori dello scherzo una bella ramanzina, ma ovviamente nulla di più. Almeno per il momento.