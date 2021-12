Furto del cellulare al liceo Basile, la preside convoca i genitori

“Importante la collaborazione scuola-famiglia, due istituzioni che perseguono lo stesso obiettivo”

MONREALE, 6 dicembre – Dopo l’episodio di venerdì scorso verificatosi al liceo Basile, quando, a seguito della momentanea sparizione di un telefonino di uno degli studenti erano stati chiamati i carabinieri, interviene la dirigente scolastica, Loredana Lauricella (nella foto).

L’intervento dei militari, nella mattinata di venerdì, ha fatto sì che la “ragazzata” o presunta tale, messa in atto da qualcuno degli studenti, probabilmente per fare uno scherzo (seppur di cattivo gusto) a qualche altro ragazzo, si esaurisse nel breve volgere di qualche minuto.

Oggi la preside ha tenuto a far sapere alla nostra redazione che la scuola non starà a guardare e che è intenzione della dirigenza porre il massimo dell’attenzione verso episodi di questo genere che rischiano di offuscare la buona immagine dell’istituto, da più di quarant’anni, un punto di riferimento per la cultura monrealese e per la formazione dei suoi tanti studenti.

“Ho convocato i genitori – dice la dirigente a MonrealeNews – perché sono fermamente convinta dell’importanza della collaborazione scuola-famiglia, due istituzioni che hanno lo stesso compito: quello di fornire valori e princìpi educativi. Sono stati convocati tutti i genitori, non sono quelli dei ragazzi coinvolti nell’episodio, perché si possano trovare delle strategie condivise che servano nel migliore die modi alla formazione sociale e culturale degli studenti”.