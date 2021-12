Monreale, il parcheggio ''creativo'' di via Aldo Moro

Senso civico, questo sconosciuto: come piazzare la macchina alla faccia delle regole

MONREALE, 15 dicembre – Che i monrealesi siano gente fantasiosa non lo scopriamo certo adesso, non lo scopriamo certo noi. Che spesso il senso civico e il rispetto delle regole siano solo un pio desiderio, nemmeno. Trovare però una macchina parcheggiata così, francamente, però, facevamo fatica a pensarlo.

Succede a Monreale, in pieno pomeriggio, in via Aldo Moro, in pieno centro abitato, dove il proprietario di una Fiat 600 decide di parcheggiare la propria vettura non in parallelo al senso di marcia, come fanno tutti, ma in senso perpendicolare. In pratica di taglio, fra una macchina ed un’altra. L’automobilista, al quale, se esistesse, potrebbe essere assegnato il premio per il “Parcheggio-fantasia 2021”, probabilmente avrà notato che lo spazio fra una macchina e l’altra, parcheggiate sul lato destro della strada, era insufficiente per potervi piazzare la sua.

Per nulla scoraggiato, ha pensato bene di optare per questa soluzione “alternativa”, che francamente non avevamo mai visto. E pazienza se le ruote posteriori stanno sul marciapiede e la parte anteriore della macchina esce fuori ed ostacola ancor di più il traffico di via Aldo Moro, sempre particolarmente caotico. Pazienza se gli fischieranno le orecchie per le inevitabili imprecazioni dei passanti. In fondo è Natale e siamo tutti più buoni. Chissenefrega…. L’importante è aver posteggiato ed avere risolto il proprio problema momentaneo, senza pensare alle esigenze altrui ed al rispetto delle regole. Questo paese non finirà mai di sorprenderci. Nel bene e nel male.