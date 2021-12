Pnrr, il comune rispetta i tempi per gli interventi sulle case popolari

Russo: “Presentati tempestivamente progetti per 600 mila euro”

MONREALE, 28 dicembre – “Esprimo apprezzamento per l’impegno assunto e mantenuto dal sindaco Arcidiacono, di cogliere l’opportunità di intervenire strutturalmente sulle case popolari utilizzando i fondi nazionali del PNRR messi a disposizione dal governo nazionale anche per la nostra regione”.

Tonino Russo commenta così la notizia della partecipazione del comune di Monreale all’assegnazione di 622.000 euro per la ristrutturazione e l’efficientamento energetico delle case popolari di proprietà comunale. “Ai primi di dicembre - continua l’ex parlamentare pd - avevo lanciato un grido d’allarme per il rischio che correvamo di perdere la nostra quota di risorse se non ci si fosse attivati in tempo. Ho trovato orecchie sensibili e concreta disponibilità di Alberto che, nonostante il periodo festivo, ha operato con grande sollecitudine e ciò nonostante il governo regionale avesse pubblicato il bando con clamoroso ritardo e senza adeguata pubblicizzazione, tale da mettere a rischio l’utilizzo delle risorse”.

Russo fa esplicito riferimento ai 233 milioni di euro che l’Europa ha destinato all’Italia e il governo nazionale alla Regione siciliana. Poi conclude: “Il nostro comune in poco meno di 20 giorni è stato straordinariamente efficiente presentando entro i termini progetti per oltre 600 mila euro di interventi. Ovviamente, il merito è dell’intera amministrazione ed in particolare dell’assessore al ramo. Ma, più di tutti vanno elogiati i tecnici comunali che hanno fatto l’impossibile, come ormai ci hanno abituato, per non sprecare tale opportunità. Mi chiedo, a tal proposito, se non sarebbe utile potenziare un ufficio che ha scarsi mezzi materiali e grandi professionalità. Penso che i risultati sarebbero ancora più apprezzabili. Restano, infatti, tante risorse del PNRR che non dobbiamo sprecare perché sono alla base anche del rilancio della nostra economia cittadina”.