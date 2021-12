Rifiuti, un anno di buoni risultati ma presto nuovi traguardi

Nell’anno che sta per concludersi la raccolta differenziata è arrivata al 75%

MONREALE, 30 dicembre – Importanti novità sono state annunciate in tema di raccolta differenziata e servizi ambientali comunali durante la tradizionale conferenza di fine anno che si è tenuta stamattina presso i locali della biblioteca comunale del plesso Santa Caterina.

Alla presenza del sindaco Alberto Arcidiacono, l’assessore ai Servizi Ambientali Totò Grippi ha avuto modo di presentare alla stampa i risultati raggiunti e le attività in itinere per migliorare maggiormente il servizio di igiene urbana sul territorio comunale.

Sicuramente a spiccare è il risultato recentemente raggiunto del 75% di raccolta differenziata per cui si attende nel nuovo anno l’aggiornamento della media annuale da parte dei competenti uffici regionali in modo da inserire Monreale a pieno titolo e ufficialmente, tra i comuni virtuosi della Sicilia. Ciò permetterà non soltanto di ottenere la ratifica formale del traguardo raggiunto ma anche l'assegnazione delle premialità previste per i Comuni virtuosi.

Sul fronte delle modalità di conferimento dei rifiuti urbani, l’amministrazione comunale in sinergia con la ditta Ecolandia, gestore del servizio, ha realizzato nel corso di quest'anno una nuova postazione mobile nel centro cittadino, presso piazza Basile, in grado di servire l’asse centrale del paese, in particolar modo i residenti di via Venero, e ridurre così il fenomeno del conferimento selvaggio. Quest’ultimo, come evidenziato dall’assessore, costituisce ancora un grave problema da fronteggiare in quanto diversi sono i fenomeni di abbandono indiscriminato di rifiuti che ogni giorno la ditta che si occupa della raccolta si trova a dover fronteggiare.

Di fronte a tale problematica è sicuramente necessaria una maggiore collaborazione da parte delle cittadinanza sul rispetto degli orari e soprattutto delle corrette modalità di conferimento. Infine una novità potrebbe arrivare presto in merito alla realizzazione di un centro comunale di raccolta per cui il Comune ha già approvato un progetto ed è in attesa dell’apposita approvazione regionale per il conseguente finanziamento.

Si conclude così un anno pieno di buoni risultati per l'amministrazione comunale, in attesa del raggiungimento di nuovi traguardi per cui già l'amministrazione comunale è a lavoro, puntando tenacemente sull'incremento e il potenziamento della raccolta differenziata e dei sistemi di raccolta.