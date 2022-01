Montagne come isole, lo spettacolo di San Martino delle Scale

A Portella Sant’Anna, tra paesaggi mozzafiato e fortificazioni contraeree

MONREALE, 5 gennaio – Le vette delle montagne si trasformano in isolette. Uno straordinario spettacolo che è possibile ammirare da Portella Sant'Anna, sulle alture di San Martino delle Scale a Monreale.

Un'arte che appartiene a Madre Natura. Nuvole, colori e montagne i protagonisti assoluti. Il magnifico paesaggio è stato filmato al tramonto dalla guida naturalistica Davide Mangano. "Portella Sant'Anna è un antico valico montano - spiega la guida naturalistica Davide Mangano - attraversato da un'antica trazzera che collegava Palermo con il trapanese. Una delle vie più importanti, tra le due città, per le rotte commerciali e via ufficiale di comunicazione. Tenendo conto che il collegamento costiero ancora non esisteva.

Visto il massiccio utilizzo della via sulla portella, intorno alla fine del 1200, fu edificata una chiesa intitolata a Sant'Anna destinata anche per il riposo dei viandanti. Dopo la ricostruzione dell'Abbazia benedettina - prosegue - e la costruzione delle prime vie costiere, la chiesa e il valico cominciarono a perdere importanza così da diventare luogo di rifugio di criminali e briganti. Il luogo riprese importanza più recentemente - conclude - durante la seconda guerra mondiale come sede della 413^ Batteria Contraerea di Portella Sant’Anna con le dovute costruzioni utili alla vita militare sul posto".