Covid, Forza Italia invita il sindaco a chiudere le scuole per due settimane

“Provvedimento utile per evitare ulteriori veicolazioni del virus all'interno delle classi”

MONREALE, 7 gennaio – Alla luce degli altissimi i livelli di contagio e del dilagare della variante Omicron il sindaco disponga la chiusura delle scuole per due settimane. Lo chiedono i consiglieri comunali di Forza Italia Mimmo Vittorino e Silvio Terzo.

I consiglieri si rivolgono all’amministrazione, chiedendo il passaggio alla didattica a distanza come misura di cautela straordinaria al fine di salvaguardare la salute pubblica. "La situazione epidemiologica registrata nel nostro territorio comunale e anche in altri comuni viciniori – scrivono i forzisti – registra un crescente e preoccupante aumento del numero complessivo dei contagi, anche i considerazione della prevalenza della variante virale "Omicron" , particolarmente e velocemente diffusiva. In tal senso la ripresa delle attività didattiche in presenza, come peraltro ribadita sia dal governo nazionale, che dall'assessore regionale alla Formazione ed Istruzione Roberto Lagalla, presso gli istituti scolastici comunali rischia con ampia probabilità di far veicolare gli effetti virali del Covid - 19 diffondendo ulteriormente il pericolo di veicolazione dei contagi e si ritiene opportuno rinviare di due settimane la attivita' in presenza in tutte e scuole comunali.

Alcuni sindaci della provincia di Palermo hanno emesso ordinanza per disporre il rinvio delle attivita' scolastiche nei territori di competenza proprio per ridurre il pericolo di veicolazione del virus. Anche in considerazione che tantissimi presidi di tutta Italia hanno rivolto analogo invito al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Siamo di fronte ad una recrudescenza - hanno sottolineato i due consiglieri azzurri - che ha superato i 200 mila contagi e messo in crisi il sistema ospedaliero, anche in provincia di Palermo e nel capoluogo. Ecco perche' riteniamo necessario evitare ulteriori veicolazioni del virus all'interno delle classi".