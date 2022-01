Il post di Alessia Lo Iacono vince il contest dell’Albero della Solidarietà

L’iniziativa era stata lanciata dall’Ufficio Stampa del Comune

MONREALE, 10 gennaio – La foto di Alessia Lo Iacono, con 265 like, vince il contest fotografico dell’Albero della Solidarietà promosso dal Comune di Monreale. L’immagine ritrae la giovane e il suo fidanzato accanto all’albero nella cornice di piazza Guglielmo II.

L’iniziativa è stata lanciata prima di Natale dall’Ufficio Stampa del Comune su proposta dell’assessore ai Beni Culturali, Letizia Sardisco. All’iniziativa ha collaborato la giovane Sofia Rosano, che ha curato la parte social.

La coppia vincitrice del contest riceverà in premio dall’amministrazione comunale una coperta e una cena per due al ristorante La Macina.

Il contest è stato rivolto a tutti. All’iniziativa hanno aderito tantissimi giovani, cittadini e soprattutto coppie che, attraverso i loro scatti, hanno contribuito a promuovere la città normanna con lo sfondo suggestivo dell’Albero della Solidarietà.

Le foto dei partecipanti sono state pubblicate tutte in un apposito album sulla pagina di Monreale Informat, dopo essere state inviate al Comune di Monreale tramite la mail contestalberodellasolidarieta@gmail.com.

Il concorso è stato gestito interamente dal Comune tramite i suoi canali social: Monreale Informat (facebook) e @comunemonreale (istagram).

“Questo primo contest fotografico lanciato dal Comune di Monreale è riuscito a coinvolgere molti cittadini ,che hanno partecipato sia votando che inviando le loro foto - ha dichiarato il sindaco Alberto Arcidiacono - valorizzando non solo l'Albero della Solidarietà, ma anche la nostra bellissima città, che ha fatto da suggestivo sfondo a queste foto”.