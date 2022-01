Monreale ''in giallo'': da lunedì lezioni in presenza

Il sindaco Arcidiacono: ''Dati confortanti, siate prudenti''

MONREALE, 15 gennaio – ''Siate prudenti, è l'unico modo di proteggere la propria libertà'', scrive così il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, nell'annunciare che da lunedì gli studenti della cittadina normanna potranno ritornare a svolgere regolare lezione in presenza.

Nessuna nuova ordinanza dunque – stante ovviamente improvvise sterzate all'ultima curva – mediante le quali interdire il rientro in aula e prescrivere invece la didattica a distanza, a fronte di una nazionale impennata dei contagi da covid e varianti. La situazione sanitaria del territorio monrealese, certificazione ASP alla mano, non rende necessaria tale misura, tanto che Monreale non rientra tra i comuni segnalati come ''zone arancioni''.

A confermarlo ancora il sindaco Arcidiacono: ''Stante la certificazione ASP, ricevuta dopo l'ordinanza, Monreale rientra tra le città classificate in fascia gialla (non sono previste specifiche misure restrittive). I dati pervenuti – continua – sembrano confortanti, si torna a scuola in presenza da lunedì con il fermo convincimento che essa sia il più importante crocevia culturale nella vita di ogni ragazzo. Ovviamente ognuno nutre timori e non poche perplessità, sensazioni a noi ormai congiunte''.