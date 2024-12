La scuola, uno spazio prezioso di crescita

Riceviamo e pubblichiamo...

Carissimi Dirigenti, Docenti, Personale ATA, Educatori, Studenti e Famiglie,

in occasione delle imminenti festività, desidero rivolgere a tutti voi i miei più sinceri auguri di un Sereno Natale e di un Felice 2025.

La scuola, ogni giorno, rappresenta uno spazio prezioso di crescita, dove si intrecciano impegno, passione e fatica per generare nuove opportunità di apprendimento, di scambio e di costruzione di valori che possano guidare i nostri alunni, futuri cittadini, verso un percorso di consapevolezza e responsabilità.

Ogni anno scolastico è un viaggio fatto di sfide e successi, di scoperte e di crescita, in cui ciascuno di voi contribuisce in modo significativo a trasformare le aule in luoghi vivi di conoscenza, ispirazione e cultura. Ai nostri studenti, che sono il cuore pulsante della scuola e il “faro del nostro presente”, rivolgo un augurio speciale: continuate a studiare con impegno e curiosità, a crescere giorno dopo giorno, ma soprattutto a rispettarvi l’un l’altro, perché solo il riconoscimento reciproco e la condivisione di valori possono costruire un futuro migliore, nel rispetto delle diversità.

Un pensiero di profonda gratitudine va ai Dirigenti, ai Docenti, al Personale ATA e agli Educatori comunali, che con dedizione e professionalità rendono possibile ogni giorno il percorso educativo dei nostri ragazzi, aiutandoli a trovare la propria strada e a costruire il domani. Il vostro lavoro è fondamentale e indispensabile per il successo della nostra comunità scolastica.

Alle famiglie, che condividono con la scuola la responsabilità educativa e che si sono dimostrate sempre disponibili nel sostenere i propri figli e affrontare insieme le diverse sfide dell’anno, rivolgo un ringraziamento sincero: sono certa che continuerete a trovare nei nostri Istituti un dialogo aperto e costruttivo, basato sulla collaborazione e sulla fiducia reciproca.

Infine, desidero esprimere il mio grazie più sentito per la stima, la fiducia e la collaborazione che ciascuno di voi mi dimostra quotidianamente.

Inizio questo percorso al vostro fianco, fiduciosa che, grazie all’impegno condiviso di docenti, personale scolastico e famiglie, potremo costruire insieme nuove opportunità di crescita, consentendo ai nostri alunni di raggiungere traguardi sempre più ambiziosi.

Auguro a tutti che il nuovo anno porti serenità, armonia e fiducia nel futuro, affinché ciascuno possa realizzare i propri obiettivi, affrontare con determinazione le sfide della vita e, soprattutto, fortificare e ampliare l’amore per la vita stessa, il nostro bene più prezioso.

* Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Monreale