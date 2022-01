Buoni spesa, attivi gli esercizi commerciali nei quali si potranno spendere

Lo rende noto l’assessore ai servizi sociali Sandro Russo

MONREALE, 19 gennaio – Da oggi i cittadini monrealesi possessori delle card rilasciate dal Comune di Monreale per i Buoni spesa 2022 potranno spenderli nelle attività commerciali che stamattina sono state inserite nella piattaforma Promoshops.

I nuovi aiuti economici sono stati previsti per l’emergenza covid. Gli acquisti per alimenti, farmaci e materiale di prima necessità possono essere spesi negli esercizi commerciali e farmacie inseriti in elenco per le famiglie, dall’assessorato ai Servizi sociali.