Monreale, il Comune mette in vendita terreni e immobili

Gli atti con gli elenchi sono pubblicati all’albo on line del sito istituzionale del comune

MONREALE, 21 gennaio – L’amministrazione Arcidiacono, allo scopo di reperire nuove risorse finanziarie, ha emesso diversi bandi che riguardano terreni, immobili di uso comune e uno di uso produttivo che non sono strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Questi beni dovevano essere dismessi tutti nell’ambito di una politica di riordino e gestione, oltre che valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale, nel rispetto delle normative nazionali e regionali .

“Il nostro obiettivo - ha dichiarato l’assessore al Patrimonio Sandro Russo - è consentire maggiori entrate ed evitare rischi di costi di manutenzione non previsti e nello stesso tempo recuperare somme a vantaggio del bilancio comunale per dare inizio ad una stagione per il futuro del nostro comune”.