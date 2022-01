Scuola Morvillo, due classi in quarantena, sei da sottoporre a tampone

Lo screening verrà effettuato domattina nei locali dell’istituto

MONREALE, 26 gennaio – Sei classi da monitorare con doppio tampone, due in quarantena. È questa, al momento, la difficile situazione covid alla scuola Morvillo, dopo i casi di positività che si sono verificati negli ultimi giorni.

Alla luce della situazione epidemiologica attuale, la dirigente Francesca Giammona, come concertato con l’Usca, ha disposto la quarantena per due classi della scuola primaria nelle quali si erano verificati due contagi. Per sei classi, invece, nelle quali la positività accertata è di un solo caso, l’Usca ha disposto doppio screening di tamponi: uno da effettuare domattina, l’altro invece martedì primo febbraio. In quella data, tra l’altro, terminerà pure la quarantena disposta per le due classi.

Per quel che riguarda i tamponi rapidi cui dovranno sottoporsi gli alunni, questi saranno effettuati direttamente a scuola, dal momento che il comune, su richiesta della dirigenza, ha autorizzato lo screening che domattina (ed anche il 1° febbraio) sarà realizzato secondo modalità di scaglionamento, per evitare il generarsi di assembramenti e confusione. Fermo restando, ovviamente, che i tamponi potranno pure essere svolti secondo altre modalità (presso l’hub della Fiera del Mediterraneo o in centri autorizzati), così come l’Usca ha ribadito. Gli alunni che risulteranno negativi potranno riprendere regolarmente la loro frequenza a scuola, anche domani stesso.