Assegno nucleo familiare e di maternità: il comune pubblica l’avviso

Ne potranno beneficiare i nuclei con tre o più figli minori e quelli con un nuovo nato o adottato

MONREALE, 14 febbraio – Pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Monreale l’avviso per l’assegnazione e l’ottenimento dell’assegno di maternità e nucleo familiare per l’anno 2022. A renderlo noto il sindaco Alberto Arcidiacono e l’assessore ai Servizi Sociali Sandro Russo.

I cittadini con tre o più figli minori di 18 anni possono presentare l’istanza per l’ottenimento dell’assegno nucleo familiare. La domanda corredata dal nuovo modello ISEE, deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile prossimo. L’assegno nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto e con un indicatore I.S.E.E è pari a 8.955,98 euro.

Invece i cittadini interessati a presentare istanza per l’ottenimento dell’assegno di maternità per l’anno 2022, devono fare richiesta entro il termine perentorio di sei mesi dalla nascita del figlio o dall’ ingresso nella famiglia, in caso di affidamento preadottivo o di adozione. L’assegno viene corrisposto nell’importo di 354,73 euro mensili (per 5 mensilità pari ad 1.773,65 euro) per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo. Entrambe le richieste, complete di tutta la documentazione devono essere presentate a mezzo email al seguente indirizzo: promozione.sociale@comune.monreale.pa.it.