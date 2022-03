Concorso di poesia ''Pino Giacopelli'', ecco come partecipare

Potranno presentare i propri elaborati studenti e cittadini monrealesi

MONREALE, 2 marzo – E' stato reso pubblico stamane il bando di partecipazione al corcorso di poesia indetto in memoria di ''Pino Giacopelli'', a cui – come si legge – potranno partecipare tanto studenti delle scuole di primo e secondo grado, quanto cittadini monrealesi.

Di seguito tutta la procedura di presentazione dei propri elaborati.

Il concorso prevederà tre sezioni, di cui una riservata a studenti. Alla Sezione A potranno dunque partecipare (con un massimo di 10 poesia a istituzione) tutte le scuole di primo e secondo grado del territorio e riguarderanno produzioni inedite in lingua italiana. Alla Sezione B e alla C potranno invece partecipare anche tutti i cittadini monrealesi, consegnando – in riferimento alla B – un elaborato inedito in lingua italiana, oppure – in riferimento alla C – una poesia in dialetto siciliano. Ciascun concorrente potrà partecipare a una sola delle sezioni.

Gli elaborati dovranno poi essere inviati in duplice copia (una anonima e una firmata), insieme ai due allegati che è possibile scaricare sul sito del Comune di Monreale e necessari per la partecipazione, all'indirizzo della Biblioteca Comunale ''Santa Caterina'', in via Pietro Novelli 5. La consegna potrà avvenire a mano o tramite raccomandata e la busta dovrà contenere il proprio nominativo e l'oggetto ''CONCORSO DI POESIA''. La scadenza della consegna è fissata al 31 marzo, mentre la cerimonia di premiazione si terrà il 5 aprile – a partire dalle 10.30 – presso l'Aula Consiliare del Complesso Monumentale.