Un nuovo medico di base a Monreale: è la dottoressa Silvia Campanella

Il suo ambulatorio aprirà lunedì prossimo, in via Venero 37

MONREALE, 19 marzo – Da lunedì prossimo un nuovo medico di base sarà presente nel territorio di Monreale. Si tratta della dottoressa Silvia Campanella, 30 anni, specialista in Medicina Generale e con un recente Master di II livello in Rino-Allergologia Pratica conseguito presso l'università La Sapienza di Roma.

La dottoressa Silvia Campanella sarà il più giovane medico di famiglia di Monreale in servizio. Lo studio aprirà il prossimo lunedì, 21 marzo, in via Venero 37. A lei è arrivato il compiacimento del sindaco Alberto Arcidiacono, che le ha voluto augurare il classico “in bocca al lupo". “Esprimo le più sentite felicitazioni per questo inizio di attività medica – afferma il primo cittadino – La dottoressa Silvia Campanella, che conosco e apprezzo personalmente, è una persona valida che accrescerà senz’altro il patrimonio professionale della nostra città, ma soprattutto quello umano. Per tutti noi sarà certamente una grande risorsa”.