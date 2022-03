Via Santa Liberata, rimosso il palo abbattuto

Ad urtarlo sarebbe stato un tir lo scorso weekend

MONREALE, 21 marzo - Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì scorso quando, un autoarticolato, intorno alle 14,30 secondo alcuni passanti, percorrendo l'arteria provenendo dalla circonvallazione di Monreale, avrebbe svoltato a destra presso la via prospiciente gli alloggi popolari per raggiungere la via Aquino, all'altezza della scuola Leto-Borsellino.