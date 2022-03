Monreale, all-in nel Pnrr: arrivano 10 milioni di euro per cinque grandi opere

Arcidiacono: “Grazie ad un grande lavoro di squadra. Sarà la primavera monrealese”

MONREALE, 22 marzo – Dieci milioni dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Questa la cifra annunciata oggi pomeriggio nel corso di una conferenza stampa dal primo cittadino Alberto Arcidiacono, che ha espresso grande soddisfazione per il risultato conseguito.

Una somma ingente, la più alta che era possibile auspicare di ottenere. L’ufficialità è arrivata oggi pomeriggio durante una teleconferenza con l’area metropolitana di Palermo, che ha confermato l’ok alla maxi progettazione degli uffici monrealesi e dell’amministrazione comunale.

Ben cinque progetti sono stati approvati dal finanziamento europeo. ''E' un momento di grande importanza per quest'amministrazione. Si è aperta davvero una nuova 'primavera monrealese' – sono le parole, sature di comprensibile entusiasmo da parte del sindaco Arcidiacono - Monreale si conferma in testa per finanziamenti ricevuti. Il grande sforzo compiuto da parte di tutti i nostri uffici, supportato dalla collaborazione attiva non soltanto della squadra di governo, ma anche di tutti i diversi gruppi politici alla fine è stato ripagato e vedere riconosciuto il proprio lavoro porta a una soddisfazione incommensurabile. A tutti coloro che hanno contribuito va il nostro ringraziamento''.

Ad esporre i cinque progetti l'assessore Geppino Pupella. Dalla rifunzionalizzazione del Palazzo di Città, alla riqualificazione degli ex campetti della Ranteria, l'obiettivo è senz'altro quello di dare un nuovo aspetto alla città, strizzando un occhio all'abbattimento delle barriere architettoniche

Nel dettaglio si interverrà – con un progetto di circa 4,6 milioni di euro - nella riqualificazione del Palazzo di Città, con particolare riguardo per il piano terra ed il primo piano, che verranno successivamente impiegati per attività culturali e sociali. Prevista nel progetto anche la realizzazione dell'aula consiliare all'interno del Palazzo di Città. Andrà, quindi, ad essere ridefinito tutto quanto l'arredo urbano attorno alla cattedrale, con la pavimentazione in basolato della via Roma, della via Agonizzanti e della piazzetta Vaglica. Poco più di un milione di euro la cifra da impiegare.

Quindi attenzione anche allo sport e alla popolazione giovanile del paese, con la riqualificazione degli ex campi della Ranteria in campi da padel. Anche qui, poco più di un milione di euro la cifra prevista. In aggiunta ai progetti in partenza per le due piazze del centro città e la villa comunale, 624 mila euro circa verranno impiegati, quindi, nella riqualificazione dell'antivilla comunale. Infine circa 2,5 milioni di euro verranno posti nel collegamento tra il parcheggio e la via Torres, possibilmente attraverso un ascensore inclinato.

''Termine ultimo per il completamento dei diversi progetti, previsto dal PNRR, è il 2026 – ha affermato l'assessore Pupella – il cronoprogramma presentato dall'amministrazione è ancora più ambizioso e si estende su un tempo ancora minore, fino al massimo il 2025. Tutti i progetti partiranno entro il 2022''.

"Dieci milioni di euro, grazie ai fondi del PNRR – ha aggiunto il presidente del Consiglio comunale, Marco Intravaia – sono per il nostro territorio un'opportunità unica per migliorare il decoro urbano, la viabilità e la qualità della vita. L'amministrazione e gli uffici comunali non si sono fatti cogliere impreparati, cogliendola al volo con la preparazione di progetti dotati di tutti i requisiti richiesti. Voglio ringraziare il Sindaco per averci creduto, l'assessore Geppino Pupella per la determinazione con cui segue ogni progetto e i nostri tecnici comunali che non si sono risparmiati per raggiungere questo risultato”.