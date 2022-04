Lunedì a Santa Teresa i funerali di Jessica Campanella

Si svolgeranno alle 10. Diverse centinaia i messaggi di cordoglio

MONREALE, 30 aprile – Si svolgeranno lunedì 2 maggio, alle ore 10, nella chiesa di Santa Teresa i funerali di Jessica Campanella, la ragazza monrealese di 27 anni, morta ieri dopo aver lottato per circa due anni una lotta impari contro un tumore cerebrale. Lo rende noto la famiglia.

Ieri la notizia ha scosso profondamente la comunità monrealese, che non ha fatto mancare la propria vicinanza ai familiari, così duramente provati da una perdita tanto grave. Anche sul web la notizia della scomparsa di Jessica ha pesantemente toccato gli utenti della rete, che attraverso i social si sono stretti alla famiglia. Diverse migliaia le visualizzazioni, centinaia le reazioni su facebook, così come i messaggi di vicinanza e solidarietà. Testimonianza di come la vicenda di questa ragazza abbia lasciato realmente il segno nella comunità monrealese, che, per la verità, anche al momento di aiutare la famiglia per le cure a Jessica aveva mostrato grande generosità. Una generosità, che, purtroppo, non è servita.