Buoni spesa, nei prossimi giorni saranno caricate e distribuite le carte

Russo: “Erogato finora un importo di 1.350.000 euro”

MONREALE, 24 maggio – Nei prossimi giorni, verosimilmente tra domani e venerdì, verranno caricate e distribuite le carte dei buoni spesa a 230 famiglie monrealesi, per un importo di 165.710 euro. Ne dà notizia l’assessore ai Servizi Sociali del Comune, Sandro Russo.

“L’importo complessivo delle somme buoni spesa, erogate dai servizi sociali del Comune – fa sapere Russo – fin dall'inizio della pandemia ammonta a 1.350,000 euro, e i buoni raggiungono di volta in volta, a rotazione, circa 2200 famiglie. Le attività sociali del comune di Monreale in questi anni sono state fondamentali ed hanno risposto concretamente ad un bisogno primario e, per certi versi, drammatico dei cittadini”.