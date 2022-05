Monreale, attivo da oggi il nuovo B&B ''Villa Marotta''

Si trova in via Mulini, 1

MONREALE, 30 maggio – Da oggi, in via Mulini 1, è aperto il Bed&Breakfast “Villa Marotta” di Pamela Massaro. L'inaugurazione è avvenuta sabato pomeriggio in presenza del sindaco Alberto Arcidiacono.

La struttura è composta da due camere matrimoniali con bagno privato di cui una adeguata per persone diversamente abili ed è anche dotata di un ampio parcheggio che permetterà di accedere comodamente in auto.

La titolare, mamma di quattro bambini, ha fortemente voluto realizzare questa attività che seguirà in prima persona. Da oggi B&B “Villa Marotta” entrerà a far parte del circuito delle strutture ricettive monrealesi.