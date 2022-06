Cadono massi sulla statale 186, danneggiata una macchina

Il fatto poco prima dell’ingresso nel centro abitato di Pioppo. Sul posto la Polizia Municipale

MONREALE, 3 giugno – Alla fine il bilancio parla qualche danno ad una vettura e tanto spavento, ma le conseguenze potevano essere ben più gravi. Quelle determinate da una caduta massi che si è verificata stamattina lungo la strada statale 186, poco prima dell’ingresso nel centro abitato di Pioppo, più o meno nei presso di Piano Tavernelle.

Qualcuno, anche di dimensioni significative, è rotolato sulla strada dal costone roccioso della montagna che sovrasta la carreggiata, con volgendo anche una Mercedes, che in quel momento transitava da lì. Uno dei massi, pare sia terminato sotto il vano motore e il veicolo è andato in protezione. Quindi si è resa necessaria la rimozione del veicolo con il carro attrezzi della ditta Giurintano, prontamente intervenuta sul posto, assieme a quello della Polizia Municipale di Monreale, allertata dell’accaduto.

Apparentemente il danno ha riguardato la mascherina frontale, ma, al momento, gli operatori non hanno potuto accettare altro. Fortunatamente non si sono verificati danni a persone. La viabilità è stata successivamente ripristinata in ambo i sensi di marcia. Seguiranno adesso gli opportuni accertamenti dei tecnici sul costone da dove si sono staccati i massi per verificare altre eventuali situazioni di pericolo.