Buoni spesa, il comune individua nuovi beneficiari

Innalzata la soglia di Isee, che passa da 7.000 a 9.360 euro

MONREALE, 7 giugno – Saranno individuati i nuclei familiari più esposti alle difficoltà economiche attraverso l’emissione dei cosiddetti “buoni spesa”. Lo prevede una direttiva dell’assessore alla Solidarietà Sociale, Sandro Russo, che ha dato mandato in tal senso agli uffici comunali.

La misura, che il governo ha messo in campo per fronteggiare le difficoltà economiche derivanti dalla crisi pandemica delle fasce meno abbienti della popolazione, consta di uno stanziamento globale di poco più di un milione e 300 mila euro per il Comune di Monreale.

Con l’erogazione di tali buoni sarà possibile l’acquisto di generi di prima necessità, ma anche pagare le bollette relative ai canoni idrici e della Tari. Per aumentare la platea di potenziali beneficiari, il comune ha pensato di innalzare la soglia del livello di Isee che consente di poter fruire del sussidio, passando dagli originari 7.000 euro alla soglia di 9.360 euro.