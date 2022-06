Casaboli, un vitello finisce nel laghetto, salvato dai Vigili del fuoco

L’animale è stato imbragato e tirato fuori dalle acque

MONREALE, 16 giugno – Era finito in un laghetto e rischiava di morire annegato, poiché non riusciva ipù ad uscire. È successo oggi pomeriggio ad un vitello che a Casaboli, dove sorge il laghetto artificiale in zona “Cresta”, utilizzato per l’irrigazione dei campi coltivati.

Sul posto è stato richiesto il supporto del nucleo sommozzatori di Palermo e della squadra SAF (Soccorso Alpino Fluviale) che dopo aver opportunamente imbragato l’animale hanno provveduto al suo recupero. Il vitello è stato affidato al personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana. Le operazioni si sono concluse dopo un’ora circa.