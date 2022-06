Monsignor Pennisi si congeda, il saluto del Partito Democratico di Monreale

Russo: “Monreale ha incontrato un vescovo di belle qualità umane e di profonda spiritualità”

MONREALE, 21 giugno – Con l’approssimarsi del commiato dell’arcivescovo di Monreale, monsignor Michele Pennisi, che il 2 luglio prossimo si congederà ufficialmente dall’arcidiocesi che ha retto per nove anni, arrivano i primi messaggi di saluto.

A farsi sentire è il Partito Democratico di Monreale, che attraverso il suo segretario cittadino, Silvio Russo esterna al presule un sentimento di gratitudine a nome del partito.

“Con grande emozione e commozione – scrive Russo a Pennisi – a nome di tutta la comunità del PD che io rappresento, provo ad esprimere in poche righe i sentimenti di profonda gratitudine, sincero affetto e riconoscenza per il suo operato nella nostra cittadina normanna a sostegno dei cittadini tutti, siano essi credenti che non credenti.

Sono tanti i momenti scolpiti nel cuore che oggi lasciano il posto alla certezza che Monreale ha incontrato un vescovo di belle qualità umane e di profonda spiritualità concretizzatasi nei tantissimi appelli e in molti fatti a favore degli ultimi, dei più deboli e meno ricchi.

Le siamo grati inoltre – dice ancora Russo – per la bella testimonianza di coraggio che ci ha donato in questi anni intervenendo spesso senza timore contro la mafia e contro tutte le ingiustizie del mondo. Come non ricordare il suo ultimo intervento del 3 maggio scorso dal balcone del Comune di Monreale quando ricordava ai fedeli e alle tantissime persone presenti che la lotta alla Mafia non ha colori politici e che va combattuta con ogni mezzo?

La ringraziamo – conclude il segretario Pd – perché ci ha spronati a vivere oltre l’ovvio, oltre gli stereotipi, ad interpretare in modo creativo le nuove esigenze ed emergenze della società guardando al futuro con la solida speranza di una società più giusta”.