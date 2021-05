Campagna di tesseramento del Pd, Russo: ''A Monreale vogliamo essere un baluardo politico''

“Un partito aperto a tutti coloro che hanno a cuore la democrazia partecipata”

MONREALE, 7 maggio – Scade sabato 15 maggio la campagna di tesseramento 2020 del PD, anche a Monreale sta partecipando alla costruzione del nuovo percorso politico voluto prima da Nicola Zingaretti ed ora da Enrico Letta.

Lo ribadisce in una nota il segretario cittadino, Silvio Russo che rivolge lo sguardo a diverse categorie di cittadini e soprattutto a diverse tematiche.

“Per un partito aperto a tutti coloro che hanno a cuore la democrazia partecipata – afferma Russo in una nota – sono centrali i temi delle disuguaglianze sociali ed economiche, il contrasto alle povertà, la lotta al precariato il diritto ad un lavoro giusto, il tema dei diritti civili e sociali a prescindere dell'orientamento politico, religioso, di colore o di sesso.

Su questi temi il circolo di Monreale vuole essere un baluardo politico a difesa di quanti in questa fase pandemica hanno subito i danni economici e sociali. Partendo dal fatto che il sistema di mercato ha mostrato tutti i suoi limiti organizzativi e di sistema, Basti pensare alla grande sfida che il sistema sanitario nazionale è stato in grado di portare avanti.

Per tutti questi motivi il PD di Monreale chiede a quanti hanno a cuore le sorti del nostro paese lavoratori, disoccupati, pensionati, giovani studenti, Universitari, docenti, professionisti di aderire per aiutarlo nella costruzione e di una società più giusta”.