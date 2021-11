Assistenza igienico-personale ai disabili, Russo: ''Due milioni per realizzare la loro inclusione''

“L’amministrazione comunale sempre attenta a rispondere alle richieste delle famiglie”

MONREALE, 18 novembre – E’ stata salutata con grande soddisfazione l’approvazione dell’emendamento da parte dell’Assemblea Regionale Siciliana con cui la Regione destina due milioni di euro, per tutto il territorio isolano, all’assistenza igienico-personale agli alunni disabili delle scuole dell’obbligo.

Un servizio che a Monreale coinvolge circa 70 studenti e 20 lavoratori che fino adesso hanno garantito il servizio. Questi ultimi, stando all’atto di indirizzo approvato dall’Ars, dovrebbero godere di una corsia preferenziale, mantenendo quindi il loro incarico, che, pertanto, non dovrebbe essere ricoperto dal personale scolastico, come sembrava in un primo momento.

Sulla questione interviene il segretario cittadino del Partito Democratico, Silvio Russo, che esprime soddisfazione per il pronunciamento di Sala d’Ercole. “L'assessore ai servizi sociali Sandro Russo, il sindaco Alberto Arcidiacono e tutta l'amministrazione – afferma Silvio Russo in una nota – sono sempre stati ben attenti ad accogliere e rispondere alle richieste delle famiglie di bambini speciali. Infatti negli ultimi anni, nonostante il servizio di assistenza igienico-personale sia passato di competenza direttamente alle scuole, questa amministrazione lo ha sempre garantito a tutti gli alunni diversamente abili.

L'approvazione dell'emendamento all'assemblea regionale a firma dei Deputati del Pd (Lupo, Cracolici, Arancio, Barbagallo, Catanzaro e Di Pasquale) – continua Russo – ha grande rilevanza sociale e politica al fine di rendere omogenea la tutela del diritto allo studio e l’erogazione dei servizi di assistenza agli alunni con disabilità delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

Questi fondi permetteranno di realizzare interventi non solo in termini di assistenza igienico-sanitario, ma di supporto e accompagnamento attraverso adeguati obiettivi, sostegni e opportunità, strutturati e gestiti dalla preziosa presenza di personale qualificato ovvero gli assistenti igienico personali che potranno continuare a seguire l’evoluzione dei bisogni degli alunni e delle loro famiglie.

Lo stanziamento di due milioni di euro, che poi saranno ripartiti ai Comuni da parte dell'assessorato agli Enti Locali, permetterà agli studenti con disabilità di realizzare la loro inclusione, pertanto l'amministrazione comunale continuerà a sostenere e affiancare le associazioni/cooperative nell’azione di supporto agli alunni con disabilità e ai loro familiari, nell’interpretare i rispettivi bisogni e nella scelta di soluzioni adeguate nel responsabilizzarsi e nell’assumere competenze ".