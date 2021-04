Dietro i numeri si nascondono tragedie, qualcuno rinunci alla demagogia

Gli illusionisti, i prestigiatori di carte, prima o poi vengono smascherati

MONREALE, 1 aprile – “Sono di questi giorni le dimissioni dell'assessore alla Sanità del governo Musumeci Ruggero Razza a causa dei fatti che lo vedono indagato perché avrebbe manomesso i dati sui contagi da Coronavirus in Sicilia”.

Sono parole di Silvio Russo, segretario cittadino del Partito Democratico, a proposito delle vicende che hanno visto al centro delle cronache, anche nazionali, i presunti episodi di manipolazione dei dati del covid che sarebbero stati trasmessi dalla Sicilia all’Istituto Superiore della Sanità in maniera errata ed in diverse circostanze.

“Sarà la magistratura, come è giusto che sia – prosegue Russo – a stabilire le eventuali responsabilità penali sia dell'assessore che dei dirigenti interessati in questa vicenda scandalosa che ha avuto echi negativi per la nostra Sicilia anche sui giornali stranieri. Quello che invece ci preme sottolineare è il comportamento di alcuni politici locali che qualche mese addietro, quando il governo Conte aveva inserito la Sicilia nella cosiddetta zona arancione sulla base dei dati che la Regione Sicilia aveva trasmesso al Ministero della Salute, avevano gridato allo scandalo sostenendo che la Sicilia era stata penalizzata solo perché era di un colore politico diverso da quello nazionale.

A costoro sommessamente ricordiamo, da cittadini, oltre che da democratici, che di fronte a questa epidemia bisogna stare con i piedi per terra, rinunciare a fare demagogia politica ed avere umanità e rispetto, considerato che dietro numeri e cifre si nascondono tragedie familiari, lutti e sofferenze.

Seguiamo pertanto i suggerimenti che ci arrivano dal mondo scientifico, astenendoci dal dare a questi numeri, e a tutti i costi, una qualsiasi forzata connotazione politica. Gli illusionisti, i prestigiatori di carte, prima o poi vengono smascherati. Ciò che non si può più recuperare sono le vite perdute e l'immagine negativa che viene data della nostra regione”.