Cari amici del Mosaico, ripensateci e tornate in maggioranza

Il direttivo del Partito Democratico monrealese spinge per una ricomposizione della coalizione che vinse le elezioni nel 2019

MONREALE, 24 febbraio – Ad una settimana esatta dall’annuncio del Mosaico di interrompere l’esperienza amministrativa all’interno della giunta arriva l’appello del Partito Democratico finalizzato a ricomporre la situazione e far tornare sui suoi passi il movimento fondato da Roberto Gambino.

Ieri, con la consueta modalità online, si è riunito il direttivo cittadino del partito che ha fatto il punto della situazione, ribadendo ancora una volta la propria presenza all’interno della maggioranza e di conseguenza il proprio appoggio all’attuale amministrazione targata Arcidiacono.La valutazione nasce da un giudizio positivo che i Dem danno dell’operato fin qui svolto dalla giunta comunale.

“Pare inconfutabile – recita infatti un documento del partito – che la compagine amministrativa guidata dal sindaco Alberto Arcidiacono, considerate le innumerevoli difficoltà legate sia alla pandemia che alla situazione economica e finanziaria dell’ente, abbia governato bene. In questo primo scorcio di sindacatura, si avverte tra i concittadini un sentire comune di soddisfazione e affetto. E’ compito nostro trovare interlocuzioni con gli esponenti del Mosaico al fine di valutare la possibilità di un possibile riallineamento degli obiettivi all’interno della maggioranza. Riteniamo opportuno qualsiasi sforzo che vada nella direzione di trovare un’intesa con gli amici del Mosaico. Già in queste ore ci sono stati degli incontri, per il momento solo telefonici, ma a breve speriamo di avere interlocuzioni in presenza”.

“Ricordo a tutti – aggiunge il segretario cittadino Silvio Russo – che durante la fase del ballottaggio il sottoscritto e la maggior parte degli attuali iscritti al PD, allora per mezzo della Lista Civica Obiettivo Futuro siamo stati fra i principali fautori dell’apparentamento con il Mosaico, consapevoli che la nostra non presenza all’interno della coalizione uscita vincente al primo turno avrebbe portato la compagine amministrativa guidata dal sindaco Alberto Arcidiacono possibilmente ad altre scelte politiche.

Per i motivi espressi sopra chiedo a tutto il gruppo dirigente del PD di continuare a dare fiducia all'attuale maggioranza, consapevoli che mantenendo una maggioranza baricentrica ci sarà consentito di non snaturare il progetto iniziale. Sta a noi sapere fare proposte e mettere su strategie politiche per far sì che il progetto originario continui nel percorso intrapreso nel maggio 2019 nel quale continuiamo a credere in quanto costruttivo e proficuo”.