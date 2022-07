San Martino delle Scale, motociclista si scontra con una mucca: lievi le ferite

Un fenomeno che si ripete spesso nella frazione montana

MONREALE, 8 luglio – Un motociclista di 39 anni mentre percorreva, ieri sera intorno alle 19, la strada che porta a San Martino si è scontrato con una mucca. L'incidente è avvenuto all'altezza dell'edicola votiva, prima del Villaggio Montano.

L’animale - secondo il racconto del malcapitato - si trovava a vagare sulla stessa strada, l'uomo, è stato scaraventato a terra è ha riportato diverse escoriazioni ma fortunatamente nulla di grave. L’impatto è stato inevitabile per il motociclista che si è ritrovato la mucca davanti all'improvviso.

Nella frazione di Monreale capita spesso di trovare sulla strada le mucche che si allontanano dal pascolo. Diverse, infatti, sono le segnalazioni da parte degli abitanti che chiedono maggiore sicurezza.

Zona particolarmente interessata da questo triste fenomeno è la Sp57, dove, soprattutto di notte, si sono verificati casi di questo genere. A volte si è sfiorata la tragedia, a causa dell’oscurità e solo per la prontezza di riflessi dell’automobilista o per mera buona sorte non si è verificato il peggio