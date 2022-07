All'Overland un nuovo mezzo da pronto intervento assegnato dalla Protezione Civile regionale

Addirittura di 3mila litri la cisterna. Insieme a quello di Catania è l'unico esemplare in tutta quanta la Sicilia

MONREALE, 12 luglio – Un bel privilegio certamente, ma soprattutto anche un bell'onere. E' stato consegnato oggi, durante una piccola cerimonia di inaugurazione tenutasi in Piazza Vittorio Emanuele, il nuovo mezzo di pronto intervento consegnato all'associazione Overland direttamente dalla Protezione Civile regionale.

Un gran bel ''bestione'' capace di contenere fino a 3000 litri d'acqua, dotato di due naspo ad alta pressione capaci di raggiungere la distanza di 100 metri, possibilità – all'occorrenza – di impiegare anche lo schiumogeno in attività di contenimento e spegnimento di focolai. Una considerevole mano d'aiuto in occasione dunque di incendi e roghi, ma anche la possibilità di intervenire – nella stagione delle piogge, specialmente se torrenziali – in caso di alluvione e allagamento. In più addirittura un terzo modulo, il così detto 'USER', più specificamente di pertinenza dei Vigili del Fuoco però, dotato di telecamera e specifici strumenti di ricerca persone, disperse ad esempio sotto macerie. Un indiscusso privilegio, si diceva, dal momento che questo di Monreale è il solo esemplare, insieme a quello di Catania, di tutto il territorio regionale. In virtù di questo dunque deriva anche la responsabilità di dover far fronte, in caso di necessità, a operazioni più grandi – che riguardino ad esempio tutta l'area geografica della Sicilia Occidentale.

''Un grande soddisfazione per l'amministrazione – ha detto ai nostri microfoni l'assessore alla protezione civile Paola Naimi – grazie all'associazione Overland che si è guadagnata la fiducia del Dipartimento regionale di Protezione Civile per aver assegnato questo mezzo. Uno strumento che ci fa stare anche un po' più tranquilli, perché ancor più di prima saremo pronti alla gestione delle emergenze sia invernali che estive''. Congratulazioni sono giunte anche dal presidente del consiglio comunale Marco Intravaia: ''Un'arma in più per fronteggiare gli incendi nel territorio. La Protezione Civile regionale ha assegnato all'associazione Overland di Monreale un mezzo moderno e ben equipaggiato per affrontare l'emergenza roghi e non solo. Ringrazio il presidente della regione Nello Musumeci e il direttore della protezione civile Salvo Cocina per mettere a disposizione di chi opera sul territorio gli strumenti utili a fronteggiare questa piaga. La Overland – continua Intravaia – e le altre associazioni svolgono un'attività molto preziosa nella difesa contro gli incendi e altre calamità. A loro va il mio più sentito ringraziamento''.